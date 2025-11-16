Riduzione delle tariffe USA: impatti sui mercati agricoli globali

Negli ultimi mesi, i mercati e i partner commerciali degli Stati Uniti hanno dovuto adattarsi ai repentini cambiamenti di direzione del presidente Donald Trump. La Casa Bianca ha deciso di ridurre le tariffe su carne, caffè, tè, frutta tropicale e altre verdure, motivata dalla necessità di combattere l’aumento dei prezzi al consumo. Trump ha affermato che molti dazi non sono più necessari grazie a nuovi accordi commerciali firmati con paesi come Ecuador, Guatemala, El Salvador e Argentina, mirati a migliorare le esportazioni americane di prodotti industriali e agricoli.

Già in precedenza, Trump aveva modificato i dazi durante le negoziazioni. Il suo piano tariffario è stato progettato per incentivare la produzione interna, ma il recente cambiamento è avvenuto dopo che gli elettori hanno indicato l’economia come una delle loro principali preoccupazioni, premiando i democratici in importanti Stati. Questi ultimi sostengono che la decisione di Trump di ridurre le tariffe sia una risposta necessaria all’aumento dei prezzi per i consumatori americani.

Da parte sua, Trump ha riconosciuto che i dazi potrebbero aver contribuito ad aumentare i prezzi, pur sostenendo che il costo sia stato in gran parte sostenuto da altri Paesi. Nonostante ciò, l’amministrazione continua a affermare che le tariffe hanno generato miliardi di dollari per le casse federali. Il provvedimento firmato recentemente ha rimosso tariffe anche su altri alimenti e prodotti importati, e la Food Industry Association ha accolto favorevolmente la decisione, considerandola un passo positivo per affrontare le difficoltà nella catena di approvvigionamento. Un’ulteriore fonte di preoccupazione rimane il costo della carne, colpita dai dazi sui prodotti provenienti da Brasile, uno dei maggiori esportatori mondiali.