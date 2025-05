Riduzione del Gap Femminile in STEM: L’impegno di Luppi

Nicoletta Luppi, presidente di Msd Italia, ha sottolineato l’importanza di evidenziare il potenziale delle donne nel campo scientifico e lavorativo durante la presentazione del progetto “Investing for future. Donne e Steam: da gap a plus”. Per affrontare il divario nelle discipline STEM, è fondamentale utilizzare un linguaggio innovativo e inclusivo che sensibilizzi tutti sui temi di genere. Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, mira a fare la differenza nella vita delle persone e delle future generazioni attraverso l’inclusione.

