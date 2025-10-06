Riduzione del 78% nei finanziamenti per i combustibili fossili

La recente ricerca ha evidenziato una significativa riduzione dei finanziamenti pubblici per i progetti di combustibili fossili. Nei paesi aderenti al Clean Energy Transition Partnership (CETP), il finanziamento si è ridotto del 78% nell’ultimo anno.

Il CETP è stato lanciato durante la COP26 e conta attualmente 40 membri, tra cui 35 paesi e cinque istituzioni di finanziamento pubblico, impegnati a trasferire risorse dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Secondo un rapporto dell’International Institute for Sustainable Development (IISD), questo cambiamento rappresenta un progresso notevole, poiché il finanziamento pubblico destinato ai combustibili fossili è diminuito drasticamente rispetto ai livelli precedenti.

Adam McGibbon dell’ONG Oil Change International, che ha partecipato alla redazione del rapporto, ha dichiarato che il CETP ha stabilito una nuova norma globale, lasciando intravedere miliardi di dollari di finanziamenti pubblici internazionali che si allontanano definitivamente dai combustibili fossili. Ha inoltre sottolineato che ogni successo del CETP rende sempre più isolati i paesi che non partecipano.

Nonostante il CETP abbia portato a un’enorme riduzione dei finanziamenti ai combustibili fossili, il progresso verso il finanziamento delle energie pulite avviene più lentamente. L’IISD ha anche avvertito di possibili regresso da parte di alcuni paesi, in particolare dopo che gli Stati Uniti si sono ritirati dal CETP.