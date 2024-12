Riduzione dei Pedaggi sulla Pedemontana Veneta: Le Motivazioni di Zaia

Il Governatore del Veneto, Luca Zaia, ha annunciato una riduzione del 60% sui pedaggi della Pedemontana Veneta per il traffico leggero locale. Questa misura sarà applicata a partire da una fase di test che inizierà tra febbraio e marzo 2025. La Regione mira a costruire fiducia attorno a questa nuova infrastruttura, utilizzata quotidianamente da circa 19.000 veicoli.

Le auto che percorreranno la Pedemontana Veneta beneficeranno di questo sconto automaticamente per chi utilizza il telepedaggio, e potrà essere utilizzato per due tratte al giorno, a condizione che non si superino i 25 chilometri. Non ci saranno vincoli di residenza, ma la riduzione sarà attiva solo dal lunedì al venerdì, escludendo i giorni festivi.

Zaia ha sottolineato che la Pedemontana diventerà la strada veneta con i pedaggi più economici per percorsi simili. Tuttavia, questa riduzione è ancora in fase di proposta e non garantita a lungo termine. Il Governatore ha affermato che questa iniziativa è un “segnale” per famiglie e imprese, con l’obiettivo di incentivare l’uso della strada e fornire aiuto concreto a chi viaggia sulla superstrada con mezzi leggeri.

La Pedemontana Veneta ha già mostrato i suoi primi risultati, nonostante sia stata completata recentemente. Durante l’annuncio sugli sconti, Zaia ha ricordato le difficoltà incontrate durante la costruzione, che è iniziata nel 2011, dopo l’aggiudicazione nel 2009, subendo anche ritardi a causa della pandemia. Nonostante queste difficoltà, la superstrada è stata realizzata in tempi brevi e ha già portato risultati positivi, con un traffico medio giornaliero di circa 19.000 veicoli. Le previsioni iniziali alla sua apertura indicavano un afflusso di 22.983 veicoli.

Attualmente, la Pedemontana Veneta ha registrato un incasso record di oltre 500.000 euro in un solo giorno, a ottobre 2024. Questo indicativo successo suggella l’importanza della superstrada per l’economia locale e la mobilità nella regione. Zaia ha quindi evidenziato l’importanza di tale infrastruttura per creare sviluppo economico e sociale, mirando a migliorare continuamente l’offerta per gli utenti.