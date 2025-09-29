Ridurre lo Spreco Alimentare in Italia: La Rivoluzione di PlanEat

Il 29 settembre si celebra la Giornata Mondiale contro lo Spreco Alimentare, un’iniziativa delle Nazioni Unite, supportata dalla FAO e dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente. Questa giornata mira a ridurre del 50% le perdite alimentari, come indicato negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

L’Unione Europea ha introdotto una direttiva che modifica la normativa precedente, imponendo agli Stati di adottare misure efficaci dal 2026. Gli obiettivi includono una riduzione del 30% dello spreco alimentare da parte di famiglie, ristoranti e negozi, oltre al 10% da parte dell’industria alimentare.

In questo contesto si inserisce PlanEat, una società benefit lombarda fondata nel 2020 da Nicola Lamberti, focalizzata sulla lotta contro lo spreco alimentare. La sua strategia si basa sulla pianificazione dei pasti e sull’uso della tecnologia digitale per monitorare e prevenire le eccedenze.

Durante la Giornata Mondiale, PlanEat ha presentato i risultati del progetto pilota “MenSana” realizzato in una scuola dell’infanzia e primaria a Borgarello. Questo progetto, finanziato da fondi PNRR e coordinato dall’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, ha coinvolto 159 studenti.

Nonostante la partecipazione fosse volontaria, il 95% degli alunni ha utilizzato la piattaforma PlanEat Scuola, portando a una riduzione del 52% dello spreco alimentare, da 52,28 kg a 20,18 kg settimanali. L’introduzione della porzione “assaggio” ha ulteriormente abbattuto lo spreco di verdure, con una personalizzazione dei pasti che ha raggiunto il 90%.

In totale, l’82,3% dei piatti è stato pianificato, suddiviso in varie porzioni. Dalla sua nascita, PlanEat ha gestito circa 450.000 ordini, contribuendo a salvare oltre 72 tonnellate di cibo dallo spreco. Secondo i dati di Waste Watcher, in Italia si sprecano oltre 4,5 milioni di tonnellate di cibo, per un valore significativo.