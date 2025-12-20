12.7 C
Ridurre la caccia ricreativa in Svizzera

La caccia ricreativa in Svizzera non può essere abolita con un unico divieto, ma richiede un approccio graduale e multifase. Un piano realistico prevede la delegittimazione politica della caccia, la limitazione legale, la riduzione dell’attrattiva finanziaria e la sostituzione con alternative funzionali laddove gli interventi siano giustificati. La Confederazione definisce il quadro normativo, mentre l’attuazione spetta in gran parte ai Cantoni.

Per ridurre gradualmente la caccia ricreativa, è fondamentale distinguere tra caccia ricreativa e interventi giustificati. La caccia ricreativa è considerata un’attività di svago, mentre gli interventi giustificati sono misure limitate nel tempo e nello spazio, ordinate o commissionate dalle autorità in presenza di una minaccia dimostrabile di danno o pericolo specifico.

La leva giuridica è uno degli obiettivi chiave della riforma, con l’obiettivo di rendere la caccia non più considerata un’attività normale, ma piuttosto un’eccezione che richiede autorizzazione e giustificazione. Ciò può essere raggiunto attraverso la limitazione dei tipi e dei metodi di caccia, la riduzione dei privilegi di caccia e l’introduzione di requisiti più severi per la documentazione e il monitoraggio.

La contabilità dei costi reali è un’altra leva efficace per ridurre la caccia ricreativa. Ciò significa che la caccia non dovrebbe essere scontata o sovvenzionata, ma piuttosto che i costi reali siano coperti da coloro che la praticano. Inoltre, è importante rendere verificabili le affermazioni scientifiche utilizzate per giustificare la caccia, attraverso la trasparenza dei dati e la valutazione indipendente.

Il cambiamento delle norme sociali è anche fondamentale per ridurre la caccia ricreativa. Ciò può essere raggiunto attraverso la promozione di alternative funzionali, come la gestione della fauna selvatica senza caccia, e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui rischi e i danni causati dalla caccia. Inoltre, è importante istituzionalizzare le alternative, come la creazione di servizi professionali per la fauna selvatica controllati dallo Stato, per dimostrare che i compiti necessari possono essere svolti in altri modi.

Infine, la comunicazione è fondamentale per il successo della riforma. Ciò significa che il quadro normativo dovrebbe porre l’accento su responsabilità, sicurezza ed etica moderna, e che la narrazione dovrebbe essere pratica e focalizzata sulla fauna selvatica, sulla coesistenza e sulle aree protette.

