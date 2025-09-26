19.4 C
Roma
sabato – 27 Settembre 2025
Lavoro

Rider Urbano

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Lavorando come Corriere per Just Eat, sei fondamentale per la nostra attività. Il nostro team è composto da persone con esperienze diverse, ma unite dalla convinzione che la vita è più luminosa in arancione.

Siamo attivamente alla ricerca di corrieri a Firenze per consegnare cibo delizioso dai ristoranti ai clienti in tutta la città. Offriamo contratti equi e flessibili.

Informazioni sul lavoro:
– Lavoro nel weekend e in diverse fasce settimanali
– Contratti di 10/15/20 ore settimanali, in base alla disponibilità

Ti assegneremo il tuo programma con una settimana di anticipo.

I VANTAGGI DI LAVORARE CON NOI:
– Diventi parte di un’azienda leader nella consegna di cibo
– Supporto da un team locale sempre disponibile
– Spirito di comunità tra i corrieri
– Attrezzatura fornita da noi
– Opportunità di fare nuove conoscenze
– Assicurazione inclusa
– Congedo di maternità e paternità

SALARIO E BONUS:
– Salario orario fisso, anche quando non consegni
– Bonus per le consegne
– Mance completamente tue

REQUISITI:
– Minimo 18 anni
– Amore per la vita all’aperto
– Possesso di scooter o auto
– Patente valida per veicoli a motore (se necessario)
– Smartphone con piano dati

Pronto per iniziare le consegne? Candidati ora!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Ingegnere Progettista – Componenti e Sistemi Trasmissione

Design Engineer per componenti gearbox in aviazione, richiede laurea in ingegneria e offre opportunità di progetti innovativi.

Responsabile Qualità Alimentare

Diventare Driver per Just Eat significa contribuire attivamente alla consegna di cibo. Requisito: avere 18 anni e un mezzo. Beneficio: stipendio fisso e bonus per ogni consegna.

Project Manager

Rider Just Eat: consegna cibo in città. Requisito: possedere bici o scooter. Beneficio: guadagno fisso e percentuali sulle mance.

Ingegnere di Attrezzature Rotanti

Cerca Rotating Equipment Engineer: ingegnere meccanico con 4 anni di esperienza. Beneficio: smart working in un'azienda internazionale.

Specialista Supporto Corrieri

Courier Support Specialist in InPost gestisce spedizioni e problematiche di consegna. Richiesta capacità organizzativa. Beneficio: opportunità di crescita.

Articolo precedente
HONOR 400 Lite 5G: 8GB RAM, 108MP, AMOLED, Dual SIM
Articolo successivo
Assalto Shock: 20 Uomini Armati Rapinano Gioielleria in California
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.