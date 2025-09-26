Rider Urbano

Lavorando come Corriere per Just Eat, sei fondamentale per la nostra attività. Il nostro team è composto da persone con esperienze diverse, ma unite dalla convinzione che la vita è più luminosa in arancione.

Siamo attivamente alla ricerca di corrieri a Firenze per consegnare cibo delizioso dai ristoranti ai clienti in tutta la città. Offriamo contratti equi e flessibili.

Informazioni sul lavoro:

– Lavoro nel weekend e in diverse fasce settimanali

– Contratti di 10/15/20 ore settimanali, in base alla disponibilità

Ti assegneremo il tuo programma con una settimana di anticipo.

I VANTAGGI DI LAVORARE CON NOI:

– Diventi parte di un’azienda leader nella consegna di cibo

– Supporto da un team locale sempre disponibile

– Spirito di comunità tra i corrieri

– Attrezzatura fornita da noi

– Opportunità di fare nuove conoscenze

– Assicurazione inclusa

– Congedo di maternità e paternità

SALARIO E BONUS:

– Salario orario fisso, anche quando non consegni

– Bonus per le consegne

– Mance completamente tue

REQUISITI:

– Minimo 18 anni

– Amore per la vita all’aperto

– Possesso di scooter o auto

– Patente valida per veicoli a motore (se necessario)

– Smartphone con piano dati

Pronto per iniziare le consegne? Candidati ora!