Rider Urbano

Siamo attivamente alla ricerca di corrieri a Firenze per consegnare cibo delizioso dai ristoranti ai clienti in tutta la città. Offriamo contratti equi e flessibili.
Informazioni sul lavoro:
– Lavoro nel weekend e in diverse fasce settimanali
– Contratti di 10/15/20 ore settimanali, in base alla disponibilità
Ti assegneremo il tuo programma con una settimana di anticipo.
I VANTAGGI DI LAVORARE CON NOI:
– Diventi parte di un’azienda leader nella consegna di cibo
– Supporto da un team locale sempre disponibile
– Spirito di comunità tra i corrieri
– Attrezzatura fornita da noi
– Opportunità di fare nuove conoscenze
– Assicurazione inclusa
– Congedo di maternità e paternità
SALARIO E BONUS:
– Salario orario fisso, anche quando non consegni
– Bonus per le consegne
– Mance completamente tue
REQUISITI:
– Minimo 18 anni
– Amore per la vita all’aperto
– Possesso di scooter o auto
– Patente valida per veicoli a motore (se necessario)
– Smartphone con piano dati
Pronto per iniziare le consegne? Candidati ora!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Design Engineer per componenti gearbox in aviazione, richiede laurea in ingegneria e offre opportunità di progetti innovativi.
Diventare Driver per Just Eat significa contribuire attivamente alla consegna di cibo. Requisito: avere 18 anni e un mezzo. Beneficio: stipendio fisso e bonus per ogni consegna.
Rider Just Eat: consegna cibo in città. Requisito: possedere bici o scooter. Beneficio: guadagno fisso e percentuali sulle mance.
Cerca Rotating Equipment Engineer: ingegnere meccanico con 4 anni di esperienza. Beneficio: smart working in un'azienda internazionale.
Courier Support Specialist in InPost gestisce spedizioni e problematiche di consegna. Richiesta capacità organizzativa. Beneficio: opportunità di crescita.