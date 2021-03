ROVIGO – Samuele Bergantin, 21 anni, era un rider. Consegnava pizze a domicilio in provincia di Rovigo, per riuscire a pagarsi gli studi in Antropologia, religioni e civiltà orientali all’Università di Bologna. La sera del 14 gennaio stava percorrendo una strada di campagna durante il turno di lavoro. Umidità e gelo avevano reso il fondo stradale scivoloso. Samuele è finito fuori strada con l’auto che usava per le consegne, ed è rimasto gravemente ferito. Ora rischia di restare paralizzato a causa di una lesione al midollo spinale.

Gli amici sono decisi a non abbandonarlo, per questo hanno organizzato una raccolta fondi su “Gofoundme” per raccogliere 50 mila euro. È il denaro necessario per consentirgli di essere sottoposto a una delicata operazione chirurgica, visto che la frattura della quinta vertebra cervicale dimezza le possibilità di una completa guarigione. “Abbiamo già raccolto 38 mila euro, vogliamo aiutare il nostro Samu”, dicono gli amici che si stanno battendo per lui.

Da quel giovedì sera di gennaio Samuele Bergantin è costretto a letto: non sente gli arti inferiori e non è in grado di muovere quelli superiori. “Ma una piccola speranza c’è” spiegano gli amici, tutti della provincia di Rovigo. “Un’operazione in una struttura privata che, nella migliore delle ipotesi, potrà fargli riacquistare l’uso delle gambe. Anche un piccolo aiuto può fare la differenza”.

I promotori dell’iniziativa sono Leonardo Farinati, Nicola Rizzo, Steven Anostini, Giulio Mazzetto, Simone Squizzato, Lorenzo Bertelli, Samantha Gabban, Micol Tenan, Brando Callegaro, Fabio Rizzi, Martina ed Elena Bottin. Descrivono Samuele come un punto di riferimento, la persona su cui si può sempre contare, solare e altruista. E per aiutare il giovane è stata aperta anche una pagina Facebook “Aiutiamo Samuele a camminare ancora”, per far conoscere e condividere questa richiesta di aiuto.