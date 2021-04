VERONA – Per un anno non potrà entrare nei locali pubblici di Verona e provincia, non potrà nemmeno avvicinarsi. E nei prossimi tre anni non potrà neppure mettere piede negli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale e negli altri Stati dell’Unione europea. Proibita, inoltre, anche tutta la zona limitrofa allo stadio Bentegodi e alla stazione di Verona Porta Nuova nei giorni in cui si svolgono manifestazioni sportive. Un Daspo con validità “europea” per il sedicenne che ha sfregiato il rider veronese Michele Dal Forno, ferito con una coltellata al volto dopo aver aiutato una ragazza in difficoltà. Sono le misure che ha deciso di adottare il questore di Verona Ivana Petricca, sulla base dell’istruttoria della Divisione anticrimine. I provvedimenti sono stati notificati mercoledì all’adolescente nel carcere minorile di Treviso, dopo essere stato arrestato dalla polizia qualche ora dopo l’aggressione.

Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive è stato emesso in base alla normativa introdotta dal decreto sicurezza-bis che, tra le innovazioni più rilevanti, consente di applicare la misura di prevenzione del Daspo anche nella modalità “fuori contesto”, ovvero per il solo fatto di essere stati denunciati o condannati per uno dei reati indicati nella normativa, anche in assenza di una connotazione puramente sportiva dei fatti. “Alla base di entrambi i provvedimenti della Divisione anticrimine della Questura c’è la pericolosità per la sicurezza pubblica del sedicenne, per le modalità violente con cui ha ferito con un coltello il giovane rider, causandogli lesioni gravissime dalle quali è derivato lo sfregio permanente del viso”. specifica Vanessa Pellegrino, portavoce della Questura di Verona.

Dal Forno, 21 anni, stava consegnando pizze per un ristorante cittadino quando si è accorto di una giovane in difficoltà, incalzata da due ragazzi. Si è avvicinato per chiederle se andasse tutto bene ma, proprio in quel momento, uno dei due l’ha colpito con una coltellata in piena faccia. Il ventunenne è stato ricoverato in ospedale e medicato con oltre 60 punti di sutura. Il suo coraggio ha commosso l’Italia, al punto che è stata organizzata una raccolta di fondi per finanziare un intervento di chirurgia plastica: raccolta che ha superato i 90 mila euro. E’ stato inoltre premiato con il sigillo della città di Verona.