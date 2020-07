Il collegio della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, dopo le udienze in camera di consiglio partecipata che si sono svolte oggi per esaminare le istanze di ricusazione presentate da Luca Palamara e Cosimo Ferri, si riserva la decisione, che dovrebbe essere assunta nei prossimi giorni. Palamara e Ferri sono sotto processo, insieme con 5 ex togati del Csm, per la vicenda, emersa dalle intercettazioni dell’inchiesta della procura di Perugia, dell’incontro in un albergo romano, il 9 maggio 2019, alla presenza anche dell’ex ministro Luca Lotti, per discutere di nomine ai vertici delle principali procure italiane, in testa quella di Roma.

