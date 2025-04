Ricrearsi tra i Castelli Romani e l’Outlet Designer di Castel Romano

A Roma, in primavera, la Città Eterna si trasforma, offrendo colori vivaci e profumi della natura. Questa stagione è perfetta per un itinerario di un giorno che esplora la bellezza dei Castelli Romani, adatto a famiglie, amici e viaggiatori solitari. L’itinerario comprende Rocca di Papa, Nemi, Castel Gandolfo e l’Oasi WWF di Castel Romano, per un totale di 49 km.

Si inizia a Rocca di Papa, un borgo medievale che ha mantenuto la sua autenticità. Dopo aver visitato il centro, si può percorrere la Via Sacra, storica e panoramica, fino a un belvedere sui laghi di Albano e Nemi. Proseguendo, si raggiunge Nemi, un incantevole borgo famoso per la sua gastronomia e il belvedere sul lago. Qui si può visitare il Palazzo Ruspoli e la chiesa di Santa Maria del Pozzo.

Dopo Nemi, ci si dirige verso Castel Gandolfo, famosa residenza estiva dei papi, ora aperta al pubblico con musei e giardini. I panorami sul Lago di Albano e la Chiesa di San Tommaso da Villanova, progettata dal Bernini, sono imperdibili.

Infine, si visita l’Oasi Affiliata WWF di Castel Romano, un’area natura riqualificata con sentieri nella macchia mediterranea, habitat per fauna selvatica e piante autoctone. Qui, famiglie e visitatori possono godere di spazi per il relax e il gioco. A poca distanza, si trova il Castel Romano Designer Outlet, con 157 boutique e ristoranti, ideale per concludere la giornata con shopping e ristoro. Un itinerario perfetto per immergersi nella bellezza e nella cultura romana!