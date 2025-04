Ricovero Urgente: La Mia Esperienza

Leonardo Tano, figlio di Rocco Siffredi e promessa dell’atletica, ha recentemente condiviso sui social un aggiornamento sulla sua salute dopo un intervento al cuore causato da una pericardite recidivante. A soli 24 anni, Tano ha affrontato un periodo difficile, culminato in un ricovero urgente a causa di un malore che ha comportato un alto rischio di arresto cardiaco. Ha raccontato la sua esperienza tramite un selfie dal bagno dell’ospedale, esprimendo la volontà di informare i fan e le persone a lui care.

Leonardo ha spiegato che a dicembre 2024 aveva deciso di prendersi una pausa dall’agonismo, sentendo che lo sport stava diventando sempre più faticoso a livello psicologico e che stava perdendo i suoi punti di riferimento. La diagnosi di pericardite recidivante è arrivata recentemente, dopo anni di sintomi non riconosciuti. Tano ha anche rivelato di aver avuto una recidiva improvvisa che lo ha costretto all’operazione, per la quale ora dovrà seguire una lunga terapia e un periodo di stop dall’attività fisica, una situazione che lui considera particolarmente difficile.

Inoltre, ha manifestato il desiderio di ritornare a praticare sport, ma potrebbe anche deviare verso una carriera nel mondo della moda, avendo vissuto a Milano negli ultimi dodici mesi e avendo ereditato la passione per l’atletica da sua madre. Nonostante le difficoltà, Tano continua a lavorare per una ripresa e per rimanere positivo. Ha espresso gratitudine verso l’Ospedale Sacco, il suo medico e il supporto della sua famiglia.