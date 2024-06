Ricovero di Francesco Chiofalo: “Cecità temporanea e attacco epilettico”

Francesco Chiofalo il mese scorso si è sottoposto ad un delicato intervento per cambiare colore agli occhi. Lunedì scorso però l’influencer è finito al pronto soccorso e poi i medici hanno proceduto con un ricovero. Nella clip registrata in ospedale Francesco continuava a ripetere: “Oddio è un disastro non ci vedo più bene“. Chiofalo stamani è stato ospite a Mattino 4 e ha spiegato di aver avuto un attacco epilettico e una cecità momentanea, dovuta in parte all’operazione per il cambio di colore degli occhi.

“Nella clip ero al pronto soccorso. Il mio ricovero è avvenuto per un attacco epilettico perché in passato ho avuto un intervento per levare un tumore e si è creata una camera d’aria e poi ho scoperto di soffrire di epilessia. Nell’attacco epilettico uno ribalta gli occhi e per questo non vedevo bene. Ho ribaltato gli occhi e ho avuto dei momenti di buio. La cecità momentanea è dovuta anche all’intervento agli occhi mi è stato detto. Io non ho incentivato nessun follower a fare questa operazione. Infatti non ho fatto pubblicità alla clinica o al dottore. Anzi, voglio dire che è un intervento serio, comunque vi mettete le mani negli occhi, è una roba nuova, che non si può sapere da qui al futuro cosa può succedere. Non fate questi interventi con leggerezza. Io ho preso in conto i rischi e ho agito per me, ma non voglio essere un esempio per nessuno.

Io già volevo operarmi anni fa, in Egitto dieti un anticipo di 5.000 Euro e poi li persi perché cambiai idea. All’epoca l’Unione Europea lo vietava e lo considerava pericolosissimo e questo mi spaventò. Adesso l’ho fatto perché le nostre istituzioni hanno sbloccato l’operazione e l’ho effettuato qui da noi nel nostro paese. Però vi chiedo di non giudicare le persone dal loro aspetto”.