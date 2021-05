“I pazienticome lui ci danno laforza per tirare avanti”, dice la professoressa Tiziana Meschi alla guida del Covid hospital di Parma.

Lui è Igino Delfi, 80 anni festeggiati al Maggiore dove è ricoverato da febbraio scorso.

I sanitari hanno voluto organizzare una piccola festa per il suo compleanno e per rendere omaggio al suo coraggio.

L’anziano ha infatti sopportato la malattia e affrontato con grande coraggio le cure, compreso il trattamento con il casco respiratorio indossato diverse settimane.

“Ha combattuto come un vero leone”, dicono di lui gli operatori del reparto.

A completare la festa c’è stata la gradita visita della moglie e della figlia di Delfi che hanno ringraziato i sanitari “per la grande umanità e la professionalità che hanno dimostrato”.

Sulla torta di compleanno, acquistata grazie a una colletta nel reparto, è stato disegnato un toro, segno zodiacale di Igino e simbolo della sua forza.

“I pazienti come lui sono veri eroi: quando riusciamo a dimetterli, la loro vittoria diventa la nostra e ci aiuta a sopportare il dolore per chi non ce l’ha fatta” commenta emozionata la coordinatrice sanitaria Maria Mannarino.