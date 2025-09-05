Ricostruzione Ucraina e il ruolo dell’Italia nell’economia europea

Il progetto di ricostruzione dell’Ucraina post-guerra è considerato fondamentale per l’intera Europa. Durante una conferenza tenutasi a Roma, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato l’importanza della partecipazione di grandi aziende italiane e del governo italiano. Ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto dalla premier Giorgia Meloni in questo ambito, affermando che il contributo dell’Italia sarà rilevante e continuerà nel tempo.

Zelensky ha evidenziato che, mentre si discute di pace e sicurezza in Europa, è cruciale anche sostenere l’economia europeaa, le industrie e i posti di lavoro. Ha sottolineato il ruolo essenziale dell’Europa come partner economico forte, un aspetto che deve essere preservato anche in futuro.