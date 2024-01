Ricostruzione di Chi sul flirt di De Martino e Marcuzzi: “Iniziato nel 2018”

Con un semplice commento social Belen Rodriguez ha riaperto il caso del presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Del revival gossipparo si è occupato Chi, che ha fatto una precisa ricostruzione dei fatti. Il settimanale di Alfonso Signorini ha ripercorso quello che è successo a capodanno, tra l’intervento di Belen su Instagram e le scuse fatte ad Alessandro Rosica (investigatore social). Chi ha ricordato di come la Rodriguez avrebbe scoperto tutto in pieno lockdown grazie a dei messaggi trovati sul tablet di Stefano, ma secondo il magazine, questa frequentazione segreta sarebbe cominciata anni prima.

Marcuzzi e De Martino? La ricostruzione di Chi.

“I tempi del flirt incriminato, però, sarebbero precedenti a quelli dell’avvenuta scoperta e del relativo scoop: la liaison risalirebbe al 2018, anno in cui l’ex ballerino di Amici e la Marcuzzi si ritrovarono colleghi all’Isola dei famosi, lei come conduttrice e lui come inviato (voluto da Alessia stessa). All’epoca De Martino era libero: il primo addio con Belen era avvenuto nel 2015 e si godeva allegramente la sua condizione di scapolo. La Marcuzzi, invece, era sposatissima: si era scambiata le fedi l’anno prima con Paolo, ma non aveva certo rinunciato a flirtare platonicamente. Fatto sta che sui set fotografici della copertina di “Chi” e degli spot dell’Isola l’intesa tra Alessia e Stefano è palpabile e vede il clou pubblico durante la finale del reality, quando lui arriva in studio e la prende in braccio con ardore”.

Come mai Alessia e Stefano non parlano?

Il settimanale di Signorini nella sua ricostruzione ha fatto notare come a Domenica In Belen non abbia mai fatto nomi: “Durante la recente intervista a Domenica In Belen non era entrata nei dettagli (sua scelta o fairplay di Mara Venier nei confronti di due colleghi Rai?). la Rodriguez non fa nomi, ma è evidente che ne avrebbe tanta tanta voglia… E tutti si chiedono: tra loro, c’è anche la Marcuzzi?[…] Poi però belen ha confermato su Instagram. Per gli altri protagonisti del “triangolo”, invece, è diverso: entrambi hanno sempre negato, prima, durante e dopo il divampare del pettegolezzo, e ora più che mai si guardano bene dall’entrare nel merito. Per discrezione, certo, e forse anche perché, lavorativamente parlando, hanno molto più da perdere“.

E anche il 2024 inizia col botto…