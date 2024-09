Ricorso per il caso di doping? Deluso, ma a testa alta

Jannik Sinner ha tenuto una conferenza stampa dopo la vittoria contro Jiri Lehecka nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Pechino. Durante l’incontro, ha affrontato nuovamente la delicatezza della sua situazione a causa del ricorso della Wada riguardante la sua positività al clostebol, riscontrata a marzo. Sinner ha espresso la sua preoccupazione: “Non è una situazione in cui mi fa piacere trovarmi, è delicata e difficile e anche diversa. Quel che so però è che non ho fatto nulla di male e questo già mi aiuta un po’ a tenere la testa alta”, ha affermato il tennista.

Ha inoltre rivelato che questo periodo lo ha portato a trascorrere molte notti insonni e che la situazione rimane complicata. Ha confessato di essere deluso di trovarsi di nuovo in questa posizione, ma ha ribadito il suo desiderio di rimanere concentrato sul tennis e prepararsi per ogni partita. Sinner ha considerato questo un momento difficile sia per lui che per il suo team. Ha affermato di cercare di circondarsi di persone che lo conoscono bene, in modo da poter rimanere ancorato.

Passando alla partita contro Lehecka, Sinner ha sottolineato l’importanza di conoscere il suo avversario. “Sono soddisfatto di averla chiusa in due set. Nel prossimo match dovrò alzare ancora il livello. Cerchiamo sempre di migliorare giorno dopo giorno”, ha dichiarato, evidenziando che i successi derivano dal livello di gioco e dalla continuità mentale. Ha aggiunto che ogni partita è un’opportunità per capire come migliorare. Inoltre, ha menzionato di aver cambiato fisioterapista e preparatore, indicando che c’è molto da fare anche sul piano fisico.

Sinner conclude ribadendo la sua determinazione a rimanere nel presente e a sfruttare ogni occasione per crescere come atleta. La sua tenacia, unita alla ricerca di miglioramento, rappresenta la sua risposta alle sfide che sta affrontando, sia dentro che fuori dal campo.