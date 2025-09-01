Ricorsi elettorali in Valle d’Aosta: Tar accoglie liste comuni

Il Tar della Valle d’Aosta ha accolto i ricorsi delle liste di Gignod e Valgrisenche per le elezioni comunali del 28 settembre. La lista unica di Gignod aveva contestato l’esclusione da parte della commissione elettorale circondariale di Aosta. Quest’ultima non aveva accettato la lista Vivre Gignod, guidata dalla sindaca uscente Gabriella Farcoz, per presunti vizi formali nei documenti presentati. Il tribunale amministrativo regionale ha riammesso la lista,evitando così il commissariamento del comune di Gignod per mancanza di candidature. L’udienza si è tenuta questa mattina alle 11.

La situazione è simile per la lista Unis on réussit, che è stata presentata a Valgrisenche. Questo gruppo, guidato dall’ex sindaco Riccardo Moret, era stato escluso dalla stessa commissione elettorale per vizi formali nei documenti. Anche in questo caso, il Tar ha accolto il ricorso e ha riammesso la lista, consentendo dunque la sua partecipazione alle prossime elezioni comunali.