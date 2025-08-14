Ricordo di Celso Valli: un omaggio al grande jazzista italiano

Celso Valli, un grande nome della musica italiana, ha iniziato la sua avventura musicale all’età di 15 anni, fondando una big band jazz mentre si iscriveva al conservatorio. Sebbene la sua carriera si sia poi spostata verso la musica leggera, il jazz è rimasto sempre un punto di riferimento per lui. In onore della sua memoria, la quindicesima edizione della Strada del Jazz, in programma il 13 settembre alle 17 in via Orefici, dedicherà un tributo a Valli, scomparso a fine luglio. Il figlio Paolo e gli organizzatori hanno annunciato che celebreranno l’eredità di Celso come “artista raffinato che ha segnato la storia della musica italiana.”

Paolo Valli, batterista e produttore, ha ricordato la grande passione del padre per il jazz, un genere che ha continuato a seguire fino alla fine della sua vita. Celso Valli ha debuttato ufficialmente alla fine degli anni Settanta collaborando con Drupi nell’album “Provincia”, e ha nel contempo iniziato a lavorare come produttore, arrangiatore e compositore. Nel 1979, la sua carriera ha preso il volo con la collaborazione con Mina, portandolo a lavorare con artisti di grande successo come Claudio Baglioni, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti e Laura Pausini, solo per citarne alcuni.

All’ultimo saluto, celebrato nella chiesa di Santa Maria e San Valentino della Grada, erano presenti molti amici intimi, tra cui Laura Pausini e Eros Ramazzotti. Paolo Valli ha sottolineato quanto fosse bello vedere l’affetto che le persone portavano al padre, il che ha contribuito a lenire il dolore per la sua perdita.