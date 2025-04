Ricorderemo sempre il suo messaggio di solidarietà, misericordia e inclusione

Questo pomeriggio, alle ore 15, una delegazione della S.S. Lazio, guidata dal presidente Claudio Lotito e accompagnata da membri delle squadre maschile e femminile, ha visitato la Basilica di San Pietro per rendere omaggio a Papa Francesco, scomparso lunedì scorso. Il club ha un legame speciale con il Santo Padre, unito dalla comune passione per il calcio e da numerose iniziative benefiche e sociali.

In questo momento di dolore, la Lazio esprime affetto e riconoscenza per Papa Francesco, simbolo di umanità e generosità e promotore di valori universali come solidarietà e dialogo. Durante la visita, i rappresentanti del club hanno manifestato il loro cordoglio. Lotito ha dichiarato: “A nome della famiglia biancoceleste, esprimo profonda commozione per la scomparsa di Papa Francesco. Ricorderemo sempre il suo messaggio di solidarietà e misericordia, proteggendo gli ultimi e mantenendo una vicinanza al mondo dello sport.”

Angelo Fabiani, Direttore Sportivo, ha condiviso il suo cordoglio, sottolineando la vicinanza di Papa Francesco allo sport e ai giovani. L’allenatore Marco Baroni ha espresso tristezza per la perdita del Papa, descrivendo la sua testimonianza come un esempio di altruismo e unità. Il capitano Mattia Zaccagni ha affermato che porteranno con sé il messaggio di speranza e pace del Santo Padre. Gianluca Grassadonia, allenatore delle donne, ha parlato del vuoto lasciato dal Papa, mentre Flaminia Simonetti ha evidenziato come il Santo Padre abbia sempre promosso i valori dello sport come mezzi di fraternità.