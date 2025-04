Ricordando Mike Bongiorno: La Tenerezza dei Ciuffini a La Volta Buona

Oggi a “La Volta Buona”, Sabina Ciuffini, ex ‘valletta parlante’, ha ricordato Mike Bongiorno, con il quale lavorò per anni in Rai. Ciuffini ha descritto il conduttore come una figura moderna e avanti nei tempi, raccontando aneddoti delle sue esperienze durante il programma “Rischiatutto”, dove iniziò a lavorare a soli 17 anni. Ricorda che venne notata per il suo outfit, una minigonna, scelta che rifletteva la moda dell’epoca e che contribuì a rompere alcuni stereotipi. In quel contesto, affermò come la sua immagine influenzò positivamente altre ragazze, aiutandole a esprimere la propria individualità.

Durante l’intervista, Ciuffini ha anche toccato il tema della difficoltà che affrontò in Rai, evidenziando come Bongiorno la difendesse e come fosse rispettato nonostante la sua adesione alle gerarchie. Al termine della discussione, Sabina ha lanciato un accorato appello contro la guerra, sottolineando la gravità della situazione mondiale. Ha invitato a non trascurare i problemi gravi che affliggono il mondo, ricordando che è fondamentale parlarne e cercare soluzioni pacifiche.

Caterina Balivo, la conduttrice, ha concordato con l’importanza di rimanere informati e di prendere posizione per la pace, esprimendo solidarietà alla causa di Ciuffini. L’intervento di Sabina è stato caratterizzato da un forte senso di responsabilità sociale, evidenziando come, anche nel mondo dello spettacolo, ci siano temi rilevanti e urgenti da affrontare.