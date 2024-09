Ricoperto di rogna, dopo l’abbandono stava per morire

Un video commovente condiviso sui social ha raccontato la storia di un cucciolo di cane abbandonato a causa della rogna. Axidentificato a nemmeno un mese di vita, il cucciolo è stato trovato steso sul ciglio della strada, con gli occhi chiusi e in condizioni critiche. Il suo manto bianco, coperto da acari, era segno della grave malattia che lo stava lentamente uccidendo. La registrazione del salvataggio, realizzato da un gruppo di volontari di un rifugio locale, ha toccato milioni di cuori su Internet.

Il video è stato caricato sul canale YouTube “The Moho”, una piattaforma dedicata a storie positive di umanità verso gli animali. Nella descrizione del video si racconta che il cucciolo è rimasto abbandonato e impotente per giorni. I volontari, trovandolo, hanno immediatamente deciso di intervenire. Trasportato in una clinica veterinaria, gli è stata diagnosticata la demodicosi, nota anche come rogna rossa. Questa malattia, causata dall’acaro Demodex canis, influisce principalmente sulla pelle, portando a perdita di pelo e, in casi severi, ulteriori complicazioni come prurito e febbre.

Durante la visita, è emerso che il cucciolo soffriva anche di secrezioni oculari e infiammazioni alle orecchie, oltre ad essere infestato da numerose zecche, vettori di malattie pericolose. Dopo le cure iniziali, compreso un bagno terapeutico e trattamenti per eliminare la rogna, il cucciolo ha cominciato a mostrarsi più vitale. Divenuto Merit, ha ricevuto un affido temporaneo da parte di una famiglia amorevole.

Dopo circa un mese di trattamenti, Merit ha finalmente superato la malattia, riportando gli occhi in salute e una ritrovata vivacità. La storia di Merit è diventata simbolo di speranza e di guarigione, dimostrando l’importanza dell’amore e della cura. Il cucciolo ora vive felice con la sua nuova famiglia, godendo di una vita piena di gioia, segno tangibile di come un intervento tempestivo possa cambiare in meglio il destino di un animale in difficoltà.