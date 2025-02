Riconosciuta nel Piano Nazionale delle Cronicità

L’inserimento dell’endometriosi nel Piano Nazionale delle Cronicità segna un importante progresso per milioni di donne colpite da questa patologia debilitante. L’endometriosi, malattia cronica caratterizzata dalla presenza anomala di tessuto simile all’endometrio al di fuori dell’utero, provoca sintomi gravi come dolore pelvico cronico e infertilità, ma il ritardo diagnostico rimane una problematica significativa, con un tempo medio di attesa di circa dieci anni.

La diagnosi richiede un approccio multidisciplinare, coinvolgendo ginecologi e altri specialisti. Strumenti come ecografia transvaginale, risonanza magnetica e laparoscopia diagnostica sono principali per l’identificazione della malattia. Attualmente, si stima che circa 190 milioni di donne nel mondo soffrano di endometriosi, con tre milioni solo in Italia, ma il numero potrebbe essere sottostimato.

Il trattamento mira a controllare il dolore e preservare la fertilità, ma non esiste una cura definitiva. Le opzioni terapeutiche includono contraccettivi ormonali, farmaci per ridurre gli estrogeni e interventi chirurgici. È fondamentale un approccio integrato che includa supporto psicologico e nutrizione.

Il riconoscimento dell’endometriosi nel Piano Nazionale delle Cronicità offre nuove opportunità per percorsi di cura strutturati. Tuttavia, è essenziale tradurre questo passo in azioni concrete, creando centri specializzati e garantendo un accesso equo alle cure. Investimenti in un Registro Nazionale delle Pazienti e campagne di sensibilizzazione sono indispensabili per migliorare la diagnosi e pianificazione sanitaria.

Il progresso ottenuto deve ora tradursi in risorse e supporti necessari per rispondere alle esigenze delle donne che convivono con l’endometriosi, garantendo una vita migliore per milioni di pazienti.