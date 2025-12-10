14.7 C
Riconoscimento Unesco per la cucina italiana

Il riconoscimento della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco è stato definito come un risultato meritato e un’opportunità per aiutare gli imprenditori italiani a crescere all’estero e a generare maggiore economia anche in Italia. Il Ministero dell’Agricoltura, insieme al Ministero della Cultura, ha lavorato a lungo su questo progetto, che ha ricevuto anche il sostegno dell’ICE.
Secondo il presidente di ICE, Matteo Zoppas, questo riconoscimento rappresenta un’autostrada per la promozione della cucina italiana nel mondo, permettendo di raccontare meglio al mondo intero l’unicità della cucina italiana, che si differenzia dalle altre per molti elementi.
Matteo Zoppas ha espresso questi concetti a margine dell’assemblea di Confagricoltura al teatro Argentina di Roma.

