Riconoscimento per l’inclusione lavorativa in Friuli Venezia Giulia

Due Centri di Salute Mentale (CSM) del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC) hanno ricevuto un importante riconoscimento per l’applicazione del metodo Individual Placement and Support (IPS). Questo modello internazionale favorisce l’inserimento lavorativo delle persone con fragilità psichiche. La certificazione è il risultato di una collaborazione tra ASUFC e il Consorzio Il Mosaico, che opera da oltre vent’anni in Friuli nell’ambito dell’inclusione sociale e lavorativa.

L’IPS, nato negli Stati Uniti, si basa su un principio fondamentale: chi desidera lavorare è pronto a farlo. Non si considerano diagnosi o difficoltà, ma la volontà di inserirsi nel mercato del lavoro. Il modello si fonda su otto principi essenziali, tra cui accesso diretto a lavori competitivi e supporto integrato con i CSM. La Fidelity Visit condotta nei CSM di San Daniele del Friuli e Codroipo ha verificato l’aderenza a questi standard, mostrando come l’IPS sia integrato nelle pratiche quotidiane.

Nel 2024, il 76% degli utenti ha trovato lavoro, con un totale di 68 contratti a tempo determinato e 8 a tempo indeterminato. Gli inserimenti part-time predominano, ma ci sono anche possibilità full-time. Gli utenti ricevono supporto per l’orientamento professionale, la preparazione ai colloqui e gli accompagnamenti pratici.

Il dottor Luca Fontana, Presidente del Consorzio Il Mosaico, evidenzia come questa certificazione rappresenti un cambio di paradigma, dimostrando il valore del lavoro nel percorso di cura. Il dottor Marco Bertoli, Direttore del Dipartimento Dipendenze e Salute Mentale ASUFC, sottolinea l’importanza di perseguire con convinzione questa strada per migliorare la vita di chi vive situazioni di disagio. Con questo riconoscimento, il Friuli Venezia Giulia si afferma come un modello di riferimento nelle politiche di salute mentale e inclusione lavorativa.