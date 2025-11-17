Riconoscimento internazionale per la neolaureata Anastasia Raccagni

Anastasia Raccagni, giovane neolaureata con il punteggio massimo, è stata premiata con il Premio America Giovani dalla Fondazione Italia–Usa. Questo prestigioso riconoscimento è frutto del suo lavoro di ricerca dedicato al Centro di Cultura Socio Sanitario di Pieve Emanuele, in cui ha potuto documentare un modello organizzativo riconosciuto come best practice a livello regionale, grazie anche al supporto dell’amministrazione comunale e del centro stesso.

Nel 2026, Anastasia sarà premiata presso la Camera dei Deputati e avrà l’opportunità di seguire un master in Relazioni Internazionali e Made in Italy. Il sindaco Costanzo Pierluigi ha espresso le sue congratulazioni alla giovane, sottolineando il valore del suo percorso accademico e l’importanza della sua tesi, che evidenzia come a Pieve Emanuele sia stata creata una struttura unica nel suo genere.

Il sindaco ha messo in risalto l’importanza del Centro di Cultura Socio Sanitario, descrivendolo come un punto di riferimento che avvicina la sanità pubblica ai cittadini, garantendo servizi essenziali e promuovendo una cultura della salute. Ha definito il lavoro di Anastasia come una valorizzazione della realtà pievese e ha espresso le sue congratulazioni a lei e alla sua famiglia, insieme a quelle dell’intera amministrazione comunale, per l’importante contributo dato alla comunità.