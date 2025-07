Riconoscimento facciale: la tecnologia tra sicurezza e diritti

La polizia di Londra ha annunciato un ampliamento nell’impiego della tecnologia di riconoscimento facciale in tempo reale (Live Facial Recognition, LFR). Questa decisione è stata presa per rispondere alla diminuzione del personale, che ha visto un taglio di 1.400 agenti e 300 impiegati, riducendo la densità di polizia da 342 a 310 agenti ogni 100.000 abitanti entro il 2025.

Secondo quanto riportato dal Guardian, Scotland Yard prevede di aumentare le operazioni di LFR da quattro a dieci settimanali, estendendo così il monitoraggio in aree ad alto rischio. Il sistema, che confronta i volti ripresi dalle telecamere con database di fuggitivi, ha già portato a oltre mille arresti. Inoltre, per compensare le pattuglie eliminate dai tagli, la maggior parte del personale del Public Order Crime Team verrà spostata in quartieri critici come il West End e Brixton.

Tuttavia, questa manovra ha suscitato reazioni da parte delle associazioni per i diritti civili. Liberty ha espresso preoccupazioni riguardo alla mancanza di regolamentazione e al rischio per la privacy dei cittadini. Dal gennaio 2022 a marzo 2024, il sistema ha analizzato quasi 1,9 milioni di volti, evidenziando la necessità di tutele legali più severe.

Parallelamente, l’uso dell’intelligenza artificiale si estenderà anche nelle carceri per monitorare la violenza interna e le comunicazioni illecite. Attraverso algoritmi che valutano variabili come precedenti penali e uso di droghe, si intende anticipare comportamenti problematici. Tuttavia, le critiche riguardano anche la possibilità di pregiudizi nei sistemi algoritmici e la mancanza di trasparenza nelle decisioni automatizzate riguardanti la libertà individuale.