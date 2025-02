Riconoscimento di Selvaggia a Fedez: “Due cose fatte bene”

Selvaggia Lucarelli è stata criticata per la sua mancanza di oggettività nei confronti dei Ferragnez, ma ha sempre difeso la sua posizione. Recentemente, durante la presentazione del suo libro, ha mostrato solidarietà a Chiara Ferragni, offrendole anche consigli. In una successiva apparizione a Far West, ha riconosciuto il valore della canzone “Battito” di Fedez, sottolineando che è un buon pezzo che ha avuto successo su Spotify. Ha elogiato la strategia di Fedez a Sanremo, dove ha presentato il brano con un atteggiamento umile dopo le polemiche sulla sua reputazione.

Lucarelli ha commentato la competizione, affermando che i veri vincitori sono stati altri artisti, ma ha dato a Fedez il merito di aver saputo gestire astutamente la situazione, scendendo in campo con un basso profilo. Ha esaminato anche l’interpretazione della canzone, dicendo che, pur non amando quel genere musicale, deve ammettere che “Battito” è orecchiabile e funziona bene in radio. Tuttavia, ha criticato il modo in cui ha gestito la dedicazione della canzone “Bella Stronza”, ritenendo scorretto lasciare ambigua l’attribuzione, dato il richiamo alla sua ex moglie e alla presunta amante.

Esprime poi il desiderio di vedere un confronto diretto tra lei e Fedez, nonostante passate occasioni in cui hanno evitato di incontrarsi. Infine, Lucarelli evidenzia che non è appropriato cantare “Bella Stronza” in relazione alla sua ex e ritiene che ci sia stata una santificazione eccessiva di Fedez a Sanremo, contrapposta al trattamento ricevuto da altri artisti.