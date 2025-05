Riconoscimento dei Caregiver: La Legge che Serve

Durante l’apertura della Conferenza nazionale Aisla, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, il viceministro per le Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, ha affermato che il “progetto di vita” deve diventare un diritto per tutti, mirato alle esigenze individuali. Ha sottolineato l’importanza della legge quadro sulla disabilità, che rappresenta una significativa evoluzione culturale, promettendo un’implementazione coerente e tempestiva.

Bellucci ha evidenziato il ruolo cruciale delle famiglie e dei caregiver, che dedicano il loro tempo e le loro energie alla cura dei membri affetti da malattie gravi, spesso sacrificando il proprio lavoro e la propria salute. Ha annunciato che il governo Meloni considera prioritario il Tavolo tecnico interministeriale sui caregiver, mirato a fornire il giusto riconoscimento e supporto a queste figure fondamentali, spesso trascurate.

Infine, il viceministro ha descritto Aisla come un esempio di collaborazione efficace tra istituzioni e società civile, sottolineando la sua importanza come punto di riferimento per il governo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com