Riconfermata la squadra del sindaco di Nus per il futuro

È stata confermata la squadra di continuità per il comune di Nus, come anticipato in precedenza. Il sindaco Camillo Rosset e il vicesindaco Loris Grange saranno affiancati da nove consiglieri di maggioranza uscenti.

La lista dei membri della squadra è composta da: in alto da sinistra, Amanda Buzzi, Vanna Carra, Sarah Contoz, Didier Squinabol, Camillo Rosset, Fabio Grange, Irene Deval, Maria Graziella Biscardi, Aldo Roux e Clelia Collé; in basso da sinistra, Ludovico Sblendorio, Denise Chabloz, Andrea Brancazi, Alessandro Gal e Alex Impieri.