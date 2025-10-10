Rico, il cane detective che salva animali in Portogallo

Rico è un cane trovatello che ha trovato una nuova vita grazie a Rachel Rodgers, fondatrice di una scuola di addestramento per cani. Poco prima di essere sopresso, Rachel ha deciso di salvarlo, pagando quasi 200 dollari per il suo riscatto da un canile in Portogallo.

Dopo averlo adottato, Rachel ha scoperto le eccezionali capacità olfattive di Rico. Questo piccolo cane di razza Kokoni si è dimostrato abile nel rintracciare animali smarriti, utilizzando oggetti con l’odore degli animali per localizzarli. In pochi mesi, Rico ha iniziato a partecipare a operazioni di salvataggio, recuperando oltre 20 animali, tra cui un capybara fuggito e cani dispersi.

La prima operazione di salvataggio di Rico è avvenuta mentre Rachel era in Galles per un corso sui topi d’acqua. Durante un’escursione, è stato coinvolto nella ricerca di un cane smarrito e, grazie al suo fiuto, è riuscito a localizzarlo dopo tre ore di ricerche intense.

Adesso, insieme a Rachel, Rico sta addestrando altri istruttori in tutto il mondo per insegnare ai proprietari di animali a utilizzare le sue tecniche di ricerca. Ricordando la sua storia, Rachel sottolinea quanto sia gratificante vedere il suo cane aiutare gli altri, esprimendo un orgoglio immenso ogni volta che Rico salva un animale smarrito.

Oltre a delle operazioni di salvataggio tradizionali, Rico ha affrontato anche sfide particolari, come il rintracciare un capybara, per il quale è stato utilizzato il campione di feci per seguire il suo odore. Rachel spera che il suo nuovo cane, Pebbles, possa proseguire il lavoro di Rico quando lui andrà in pensione.