Ricky Tognazzi e Simona Izzo contro Selvaggia: “La signora …”

Nelle ultime due puntate di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo si sono punzecchiate e sono volate parolone come ‘querele’, ‘femminicidio’, ‘violenza sulle donne’. Le discussioni tra le due donne sono nate perché la giurata ha accusato l’attrice di oscurare Ricky Tognazzi, che adesso dovrebbe essere la star della coppia, visto che è lui ad essere un concorrente di Ballando.

Ed ecco che il primo sbrocco ufficiale tra Selvaggia Lucarelli e qualcuno dei concorrenti arriva col sornione Ricky Tognazzi… #Ballandoconlestelle pic.twitter.com/iVV3p66vyf — Zizì (@fabriziomico) November 4, 2023

Ricky Tognazzi e Simona Izzo su Selvaggia Lucarelli.

Dietro le quinte di Ballando con le Stelle, Ricky Tognazzi ha commentato le catfight con la Lucarelli: “Come mai Selvaggia ce l’ha tanto con me e mia moglie? Io direi che lei ce l’ha un po’ con tutti. Il suo mestiere è la polemista. Selvaggia ormai è quello che tutti noi conosciamo. La prima volta ho tentato di resistere e infatti non le ho risposto per educazione. Però la seconda volta ho perso al pazienza e sono sbottato. Siamo ad una gara di ballo e lei mi viene a psicanalizzare, parla di sindromi, fa la psicologa, e giudica la mia vita privata e anche no! Ha detto delle cose molto sgradevoli. Simona non è né buona, né cattiva, ma un animale istintivo. Direi che è una tigre, che però si è sempre difesa. Perché in queste tre serate si è solo dovuta difendere dagli attacchi“.

Simona invece ha parlato ieri a La Vita in Diretta, ma non ha mai voluto nominare Selvaggia (che ha chiamato ‘signora’): “Meglio che facciamo commentare gli altri. Io non parlo della signora. Però le dico solo che io e mio marito facciamo ditta da 38 anni. Abbiamo fatto più di 30 opere e vinto moltissimi premi. Se io l’avessi oscurato, o se lui avesse oscurato me, probabilmente la nostra storia sarebbe finita e in realtà è alimentata perché la nostra leadership cambia. Ogni tanto sono io e poi torna lui. Io non so perché questa signora dica queste cose. Però io so bene quello che siamo io e mio marito e nessuno oscura l’altro, nemmeno in questa bella esperienza“.