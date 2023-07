Ricky Martin e Jwan Yosef si sono lasciati dopo 6 anni di matrimonio

È finita dopo sei anni di matrimonio la storia d’amore fra Ricky Martin e il pittore Jwan Yosef.

I due hanno quattro figli e nel 2020 non avevano escluso l’arrivo di un quinto. I due più grandi sono i gemelli Matteo e Valentino di quindici anni, poi è nato Renn che ha quattro anni e la piccola Lucia che proprio quest’anno ha soffiato tre candeline.

Ricky Martin e Jwan Yosef con una nota congiunta hanno poi confessato che il loro maggiore desiderio ora è preservare la crescita dei figli che saranno cresciuti da entrambi.

“Mi piacerebbe avere anche molti nipoti in futuro, avere ogni domenica tutta la famiglia ma sai, dobbiamo vedere cosa succede” – disse il cantante a Out nel 2020 in occasione della nascita di Lucia – “Ci sono momenti in cui vorrei altri 10 figli, e poi ci sono quelle mattine in cui tutti piangono e io sono tipo, ‘OK, forse stiamo bene anche in sei”. Per molti anni ho sognato di essere un padre, e molte, molte, molte volte ho attraversato questo doloroso processo di essere gay, un gay nascosto, credevo di non poter diventare padre. Ovviamente l’adozione è un’opzione, ed è molto bella, ma sfortunatamente per gli uomini gay è molto difficile adottare in alcuni paesi”.