Ricky Martin e Carlos Vives, Cancion Bonita: il cantante portoricano torna alla musica con nuovo singolo insieme al collega colombiano.

Ricky Martin ti è mancato? Tra poco potrai finalmente tornare ad ascoltare una sua canzone! La superstar portoricana ha unito le forze con Carlos Vives, noto cantautore colombiano, per un nuovo brano d’amore che sarà presto presentato: Cancion bonita. Amici da sempre, i due artisti hanno scritto il singolo dopo essersi incontrati alcuni anni fa proprio a Porto Rico, e hanno deciso di presentarla durante i Latin American Music Award.

Ricky Martin con Carlos Vives in Cancion Bonita

Il Re del pop latino, fermo discograficamente dal 2015, ha scelto di rituffarsi nel mondo della musica per una collaborazione di altissimo profilo con un collega e amico come Carlos Vives.

Ricky Martin

Spiega l’artista classe 1971: “Cancion bonita era il brano perfetto per una collaborazione con Carlos Vives, che è come un fratello per me. L’amore di Carlos per Puerto Rico è genuino e dà autenticità al pezzo. È una vera e propria celebrazione della nostra isola che ci ha dato così tanto. Sono certo che amerete il pezzo tanto quanto noi“.

Carlos Vives parla di Cancion bonita

Il 59enne cantante e chitarrista colombiano ha invece dichiarato di sperare che questo brano possa far conoscere a tutte le persone del mondo la bellezza di San Juan, fondamentale per la musica contemporanea, grazie anche ai suoi abitanti e ai luoghi stupendi che lo caratterizzano. Continua l’artista: “Ho sempre voluto tornare a San Juan, ma tornarci con Ricky per cantare insieme ed esprimere il nostro amore per questa isola è un ricordo cheh rimarrà indelebile per sempre. Se siete curiosi di scorpire perché gli artisti portoricani sono così carismatici e di successo, camminate per le vie di San Juan con noi e ascoltate Cancion bonita“.