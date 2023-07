Ricky Martin avrebbe già un nuovo amore, un ragazzo famoso: “Ha tradito l’ex?”

Jwan Yosef e Ricky Martin la scorsa settimana hanno annunciato la loro separazione. Dopo sei anni di matrimonio è finita la storia d’amore tra il cantante e l’artista. Una fonte ha rivelato al Daily Mail che Martin e Yosef avevano una relazione aperta e che da almeno due anni c’erano dei problemi.

“Loro avevano problemi di relazione da due anni ormai. Sono stati molto aperti nel raccontare agli amici i loro problemi e li sapevano tutti. Perché la coppia ha sempre avuto un rapporto diretto e onesto con le amicizie. Come molte coppie, anche loro hanno avuto una relazione aperta per la maggior parte del loro matrimonio. Questo ha funzionato però fino ad un certo punto. Alla fine, hanno deciso che era meglio per loro, per il loro benessere e per i loro figli di arrivare a una chiusura amichevole”.

Ricky Martin ha già un nuovo compagno? I rumor che arrivano dall’America.

Nel programma televisivo Chisme No Like la conduttrice ha svelato che il cantante avrebbe una simpatia per un personaggio noto: “Max Barz è l’attore di cui Martin sarebbe ossessionato, entrambi si seguono sui loro social media e questo la dice già lunga“.

Anche un noto portale brasiliano ha parlato di questo rumor: “La coppia ha rilasciato un comunicato condiviso. Però esiste un’altra versione della storia. Infatti, Ricky Martin avrebbe tradito il pittore con la star del cinema per adulti Max Barz e pare che sia pazzo per questo giovane. E alcuni gossip dicono che questo potrebbe non essere l’unico tradimento e che il cantante avrebbe saltato la recinzione altre volte. Era spuntato fuori un altro nome abbastanza conosciuto, ma sembra che Martin adesso abbia occhi solo per Max e che tra i due potrebbe esserci davvero qualcosa“.

Ma quindi…