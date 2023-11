Ricky e Simona: nuovo scontro con Selvaggia che risponde per le rime

Ricky Tognazzi ha deciso di rispondere in ballo alle critiche che la giuria di Ballando con le Stelle gli ha mosso nel corso delle puntate e ieri sera ha ballato un charleston sulle note di Nuntereggae Più, con tanto di testo modificato nei confronti della giuria. “Guglielmo Mariotto ‘Nun te reggae più’, Selvaggia Lucarelli ‘Nun te reggae più‘” e così via.

Nonostante tutto la coreografia non è piaciuta alla giuria e quando è toccato a Selvaggia Lucarelli dire la sua, la giornalista ha criticato anche la clip di presentazione in cui è apparsa (nuovamente) Simona Izzo.

“Non so quanto sia facile per Tove, che è la terza incomoda. Capisco la timidezza e la difficoltà, nessuno di voi è ballerino. Il problema stasera, al di là di come hai ballato, è come se fosse tutto vecchio e polveroso. La gag con Simona Izzo costruita con le battute scritte a casa, era da cabaret da dopo guerra. Tu hai la capacità di essere moderno sul palco perché nelle prime cose che ti ho visto fare mi eri piaciuto. Ora ti vedo più triste, ti sei involuto”.

Ricky Tognazzi ha ovviamente replicato:

“Sarà la vostra presenza. Non fate venire l’allegria. Hai rotto. Anche le tue critiche sono invecchiate, sono sempre le stesse, ogni volta sempre la stessa tiritera, non c’è mai un colpo di scena. Anche tu sei invecchiata in queste puntate”.

E Selvaggia Lucarelli gli ha ricordato l’ospitata che sua moglie Simona Izzo ha fatto da Caterina Balivo. “Io le tue critiche le prendo, non vado nei salotti a piagnucolare come fai tu. Ti ho visto dalla Balivo. Ne fate una tragedia tra querele e denunce! Rilassiamoci!“.

Ricky Tognazzi, nuovo scontro con Selvaggia Lucarelli: interviene anche Simona Izzo

“Voglio rispondere in maniera dolce a Selvaggia, le battute non le prepariamo, ci vengono” – ha commentato la Izzo – “Poi è chiaro che c’è un soggetto. La terza incomoda però non è Tove a cui vogliamo bene. Ma sei tu perché continui a parlare di moglie-moglie-moglie! Che fastidio ti dà una moglie? Non sei una signora neanche all’anagrafe. Facciamo pace o fai pace con le mogli”.

A tali insinuazioni Selvaggia Lucarelli ha chiuso con ironia: “Ma con chi dovrei fare pace? Io non ho alcun problema con le mogli. Moglifobia!”.

– Anche le tue critiche sono un po’ vecchiate, diciamo la verità. Dici le stesse cose, non hai mai detto nulla di nuovo

– Però io non offendo, non vado dai salotti a piagnucolare

– Non sono andato a piagnucolare ma a divertirmi #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/OlhvZnf40q — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 11, 2023