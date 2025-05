Riciclare il Riso: Idee Creative per Piatti Gustosi

Quando il riso avanzato dall’ultimo pasto si presenta poco invitante, diventa l’occasione per ricette creative e anti-spreco. Il riso cotto, anche se non è integrale, ha molte possibilità di trasformazione.

Innanzitutto, risotti come quello alla parmigiana o allo zafferano possono essere reinventati in base per pizze. Dopo aver steso il risotto in una teglia, si può aggiungere salsa di pomodoro e mozzarella, e infornare a 210 °C. Altrimenti, il risotto può anche diventare tortilla, mescolato con cipolle rosolate ed erbe aromatiche, poi gratinato in forno.

Per piatti come frittate o sformati, il risotto ricco di ingredienti si mescola con uova e formaggi, da cuocere in padella o al forno. É possibile rivestire cocottine di risotto e farcirle con verdure prima di dorarle in forno.

Il riso integrale, come quello nero, può essere usato in insalate con pomodorini e feta, mentre si possono preparare ortaggi ripieni mescolando riso con formaggi e verdure.

Arancini e supplì sono idee appetitose; per arancini vegan, si utilizza riso mescolato a noci e tofu. Oppure, si possono realizzare dolci come la torta di riso, frullando il riso con latte, frutta secca e uova.

Infine, per una ricetta salata, si propone una torta di riso e spinaci con crema di carote, a base di riso integrale, spinaci e mozzarella, cotta al forno e servita con una crema di carote. Questa è solo una delle tante varianti per valorizzare il riso avanzato in modo creativo e gustoso.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.cucina-naturale.it