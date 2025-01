“Richiesto l’arresto” di Alessandro Basciano: di nuovo in tribunale per stalking nei confronti di Sophie Codegoni, cosa succederà ora

Alessandro Basciano si è presentato oggi in tribunale a Milano per l’udienza riguardante l’appello della Procura contro la revoca della sua misura cautelare in carcere, dopo le accuse di stalking e minacce rivolte alla sua ex, Sophie Codegoni. La revoca della custodia cautelare, avvenuta dopo sole 48 ore, ha suscitato notevole interesse mediatico. Nel novembre scorso, Sophie aveva denunciato Basciano per minacce e stalking, portando il giudice a emettere un’ordinanza di custodia cautelare.

Oggi, il pubblico ministero ha richiesto nuovamente l’arresto di Basciano, proponendo la misura degli arresti domiciliari, dopo che Sophie ha confermato le sue accuse. La modella ha descritto un clima di paura e comportamenti persecutori, riportando insulti e minacce di morte subite per un anno e mezzo. Nonostante queste affermazioni, Basciano è stato rilasciato senza restrizioni.

Il legale di Basciano ha dichiarato che il suo assistito si sente provato dalla situazione, evidenziando come inizialmente i pubblici ministeri avessero chiesto un divieto di avvicinamento, cambiando successivamente strategia. Dopo la scarcerazione, l’avvocato ha presentato una versione dei fatti differente, sostenendo che gli episodi contestati sarebbero stati solo aggressioni verbali e non atti persecutori. Ha inoltre sottolineato che Sophie ha accettato regali dall’ex, sollevando dubbi sulla veridicità delle sue dichiarazioni sulla paura di Basciano.

La decisione dei giudici del Riesame sarà comunicata nei prossimi giorni.