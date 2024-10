Richiesta d’uscita: la necessità di un bagno

Mercoledì 9 ottobre, una triste tragedia ha colpito Montagnana, in provincia di Padova, dove una studentessa di 16 anni è morta dopo essere caduta dal secondo piano della scuola superiore Jacopo da Montagnana. La giovane aveva chiesto il permesso all’insegnante per andare in bagno, ma dopo un periodo prolungato senza che tornasse, è stata avviata la ricerca. Il suo corpo è stato trovato nel cortile dell’istituto, e nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, è stato dichiarato il decesso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9 del mattino, subito dopo l’inizio delle lezioni. I carabinieri della compagnia di Este stanno investigando sull’accaduto e, sebbene non escludano nessuna ipotesi, quella di un gesto volontario sembra al momento la più probabile. La 16enne, residente in un comune nei dintorni di Este, ha lasciato gli studenti e il personale scolastico in uno stato di shock.

A seguito dell’incidente, la scuola ha deciso di ricorrere a uno psicologo per fornire supporto agli studenti in un momento così difficile. Anche il sindaco di Montagnana, Gian Paolo Lovato, ha commentato la tragedia, esprimendo il suo sconcerto e sottolineando le difficoltà che il mondo giovanile sta affrontando. Ha parlato di una “dissociazione dalla realtà”, evidenziando l’aumento della solitudine e della difficoltà tra i giovani, che spesso non sono in grado di chiedere aiuto, nemmeno di fronte a problemi minimi.

Le indagini continuano, ma l’episodio mette in luce la necessità di supporti adeguati per le persone in difficoltà. Per chi ha bisogno di aiuto, sono disponibili numerosi servizi, inclusi il Telefono Amico al numero 02 23272327, il servizio di chat “Whatsapp Amico” al numero 324 0117252 e il Telefono Azzurro 196 96. Inoltre, sono attivi servizi specifici in Veneto, come il Progetto InOltre per la salute mentale degli imprenditori (800 334 343) e il De Leo Fund (800 168 678).

Questa tragedia non solo segna una perdita devastante per la comunità di Montagnana, ma evidenzia anche l’importanza di affrontare i problemi di salute mentale tra i giovani.