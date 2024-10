Richiesta di Nomi e Cognomi

Mercoledì 2 ottobre, un guasto alla stazione di Roma Termini ha causato gravi disagi nella circolazione ferroviaria italiana, con oltre 100 treni cancellati e numerosi ritardi che hanno coinvolto passeggeri da Nord a Sud. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha riferito che un’azienda privata, nella notte precedente, ha involontariamente danneggiato un cavo, piantando un chiodo su di esso. Questo errore ha scatenato una reazione feroce da parte dell’opposizione, che accusa Salvini di non avere gestito la situazione in modo adeguato.

Il leader della Lega è stato criticato aspramente, con alcuni esponenti dell’opposizione come Andra Casu e Toni Ricciardi che lo hanno definito il “peggior ministro dei Trasporti d’Europa”. Anche Nicola Fratoianni ha richiesto le dimissioni di Salvini, suggerendo che la sua incapacità sia evidente. Riccardo Magi ha chiesto un intervento di Salvini in Parlamento per spiegare come intenda affrontare il caos ferroviario.

Salvini ha risposto alle accuse, sottolineando che non è accettabile che un errore di una ditta privata possa causare disagi a così tante persone. Egli ha dichiarato che gli ingegneri sono già al lavoro per evitare futuri inconvenienti, evidenziando l’importanza degli investimenti pubblici in infrastrutture e sicurezza ferroviaria.

Nel frattempo, la Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha chiesto scusa ai passeggeri per i disagi causati dal guasto, spiegando che si tratta di un evento raro che ha colpito la cabina elettrica del nodo di Roma. L’amministratore delegato di RFI, Gianpiero Strisciuglio, ha assicurato che le cause del guasto sono attualmente in fase di accertamento e che la circolazione è stata ripristinata entro le 8:30.

Il dibattito politico si infiamma ulteriormente, con la Lega che difende la propria posizione, addossando le colpe sulla gestione passata del Partito Democratico, accusato di non aver affrontato la modernizzazione del sistema ferroviario. In questo contesto, il caos ferroviario di mercoledì 2 ottobre diventa un simbolo delle tensioni politiche e dell’urgenza di rinnovare infrastrutture obsolete nel settore dei trasporti italiani.