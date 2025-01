Richiesta di ergastolo per l’omicidio della madre di Donato De Caprio: la furia dei familiari per le scuse ricevute

Nel processo per l’omicidio di Rosa Gigante, madre del salumiere di TikTok Donato De Caprio, l’imputata Stefania Russolillo ha chiesto scusa ai familiari della vittima, scatenando la rabbia della sorella di Rosa, che l’ha accusata di essere un’assassina. L’omicidio è avvenuto il 18 aprile 2023, quando Russolillo, 47 anni, ha agito premeditatamente per rapinare l’anziana di denaro e gioielli. Durante l’udienza, il pubblico ministero Maurizio De Marco ha richiesto l’ergastolo per Russolillo, escludendo qualsiasi attenuante.

Dalle indagini è emerso che tra le due donne c’era una relazione conflittuale. Russolillo, per entrare nell’abitazione della vittima, si fece passare per un’operatrice comunale, e una volta dentro, la strangolò con un tubo di gomma portato con sé. L’aggressione durò tra i 5 e i 10 minuti, durante i quali Rosa fu sbattuta contro le pareti. Dopo l’omicidio, Russolillo tentò di dare fuoco al cadavere prima di allontanarsi, portando con sé 150 euro e la fede nuziale della vittima.

Il processo ha rivelato anche il passato di alcolista di Stefania, che aveva ricevuto trattamenti psichiatrici. Durante la requisitoria, è stato sottolineato come la notorietà di Donato De Caprio potesse far supporre che sua madre avesse risparmi significativi. La richiesta di ergastolo da parte della pubblica accusa riflette la gravità del delitto.