Richiediamo uno o due anni di squalifica

La Wada ha espresso la sua posizione riguardo a Jannik Sinner, affermando che la conclusione di “nessuna colpa o negligenza” non sia corretta secondo le norme vigenti. Chiede un periodo di sospensione tra uno e due anni, senza però richiedere la cancellazione di risultati se non quelli già imposti. La questione è attualmente in sospeso presso il Tas, e la Wada non fornirà ulteriori commenti fino a che non si svolgerà il processo a Losanna il 16 e 17 aprile, in seguito al ricorso della Wada stessa.

James Fitzgerald, portavoce della Wada, ha sottolineato l’importanza della responsabilità oggettiva nel mantenere l’integrità nello sport. Ha avvertito che, senza questo principio, il sistema antidoping non potrebbe funzionare efficacemente e gli atleti disonesti avrebbero la possibilità di sfuggire a sanzioni significative. Se un atleta risulta positivo a una sostanza vietata, è fondamentale che possa spiegare l’origine della sostanza; altrimenti, le possibilità di frode aumenterebbero.

Fitzgerald ha inoltre segnalato che alcune sostanze possono essere utilizzate per mascherare l’assunzione di altre. Gli agenti mascheranti, che includono diuretici, probenecid, espansori al plasma e sostanze chimicamente simili, sono particolarmente problematici perché possono alterare i campioni di doping o nascondere la presenza di altri agenti vietati. Pertanto, è cruciale che questi agenti siano inclusi nell’elenco delle sostanze e dei metodi proibiti per garantire un sistema antidoping efficace.