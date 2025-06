Richiamo tartufi dolci: rischio Salmonella, ecco i lotti

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di alcuni lotti di tartufo dolce a causa di un rischio microbiologico, in particolare la possibile presenza di Salmonella. Questa decisione è stata presa in via precauzionale, seguendo la segnalazione del produttore.

Tra i prodotti richiamati figura il tartufo dolce al Flor de Sal e Caramello del marchio Sal de Ibiza, venduto in pezzi da 14 grammi, con i lotti L515-5 (TMC 30/04/2026) e L521-1 (TMC 30/05/2026). Anche il tartufo dolce al caramello salato Viani, sempre in pezzi da 14 grammi, è interessato; i lotti coinvolti sono L516-2 (TMC 30/04/2026), L518-3, L519-2 e L520-4, tutti con TMC 30/05/2026.

Richiamati anche il tartufino e il tartufo dolce al caramello e nocciole salate dell’Antica Torroneria Piemontese, venduti in pezzi da 7 e 14 grammi, con lotti L519-4, L516-2, L520-4, L522-4 e L522-1, con scadenze variabili fino al 30/06/2026. Infine, un altro tartufo dolce al caramello e nocciole salate con incarto anonimo è stato richiamato; il lotto è L522-1 (TMC 30/06/2026).

Tutti i prodotti sono stati fabbricati dalla Golosità dal 1885 Srl, con sede a Grinzane Cavour (Cuneo). I sintomi dovuti a Salmonella comprendono nausea, dolore addominale, diarrea, febbre e vomito, che normalmente si manifestano 12-48 ore dopo l’assunzione del prodotto contaminato.

