Richiamo Polpa di Frutta: Rischio Patulina nei Supermercati

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto della “Polpa di frutta mela e banana” prodotta dalla Bianchi Srl di Bagnacavallo (Ravenna) a causa della presenza di Patulina, una micotossina. I livelli rilevati sono superiori ai limiti consentiti dalla normativa. Il lotto coinvolto, contrassegnato con il numero 098 e data di scadenza 7 aprile 2026, comprende 1.386 confezioni da 100 grammi.

I consumatori sono invitati a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0131279180. I supermercati sono stati già informati e hanno avviato il ritiro, riducendo così il rischio di acquisti involontari.

La Patulina è una micotossina prodotta principalmente da funghi del genere Penicillium, in particolare da Penicillium expansum, responsabile del marciume blu delle mele. Questa sostanza può avere effetti tossici a livello immunologico, neurologico e gastrointestinale, sebbene non sia classificata come cancerogena per l’uomo. La sua presenza negli alimenti è regolata, stabilendo limiti massimi: 50 µg/kg per i succhi di frutta e 10 µg/kg per alimenti destinati a lattanti e bambini piccoli, secondo il Regolamento (CE) n. 1881/2006. La tossicità della Patulina è stata associata a danni al DNA e effetti avversi su animali da laboratorio.

Fonte: www.virgilio.it