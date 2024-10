Richiamo per rischio di contaminazione da metalli.

Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro dal mercato di confezioni di formaggio grattugiato Grana Padano DOP a causa della possibile presenza di pezzi di metallo all’interno. Il lotto interessato è il numero 24256 Y, prodotto nello stabilimento della Latteria Sociale Mantova Soc. Agr. Coop. a Marmirolo, in provincia di Mantova. La data di scadenza è fissata per l’11 dicembre 2024 e le confezioni pesano 100 grammi.

Le autorità sanitarie hanno raccomandato ai consumatori che hanno acquistato questo prodotto di non consumarlo. In caso di possesso di una confezione di questo lotto, è consigliato riportarlo immediatamente al rivenditore, dove verranno effettuate sostituzioni o rimborsi.

In aggiunta, il Ministero ha fornito indicazioni su cosa fare nel caso si inalasse involontariamente un corpo estraneo. È importante stabilire se l’ostruzione sia parziale o completa: nel primo caso, il soggetto riesce a tossire e respirare, quindi non si interviene; nel secondo, invece, è fondamentale chiamare i soccorsi e, in attesa del loro arrivo, eseguire le manovre di disostruzione.

La manovra di Heimlich è la più conosciuta ma non è raccomandata per bambini sotto un anno. In tal caso, il bambino deve essere adagiato a pancia in giù sull’avambraccio di chi effettua la manovra e colpito cinque volte tra le scapole con il palmo della mano. Se il corpo estraneo non viene espulso, il bambino deve essere girato a pancia in su e si devono effettuare cinque compressioni toraciche al centro della linea tra i capezzoli, alternando queste manovre a colpi interscapolari fino a quando non si ripristina il passaggio dell’aria.

Inoltre, si segnalano anche altri richiami di prodotti alimentari, come un lotto di gelato Selex per rischio di Listeria e un filetto di suino Aldi per possibile presenza di salmonella. In tutte queste situazioni, è fondamentale seguire le raccomandazioni delle autorità sanitarie per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.