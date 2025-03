Richiamo di Petto di Pollo: Lotti Ritirati e Rischi per la Salute

Il Ministero della Salute ha richiamato sette lotti di petto di pollo arrosto “Il Tagliere del Re”, venduto nei discount Aldi, per possibile presenza non dichiarata di uova sull’etichetta. Il prodotto è stato in vendita fino al 20 marzo ed è possibile restituirlo nei supermercati per il rimborso, anche senza scontrino.

Il richiamo è stato ufficializzato il 21 marzo, con Aldi che aveva già iniziato il ritiro il giorno precedente. I lotti richiamati, in confezioni da 140 grammi, presentano diverse scadenze: 19/04/2025, 17/04/2025, 24/04/2025, 10/04/2025, 12/04/2025, 17/04/2025 e 05/04/2025. Il prodotto è stato prodotto da Forno d’Oro Srl, nello stabilimento di Isola Vicentina, con il marchio identifica T F1M1S UE.

Aldi ha confermato che l’articolo è rimasto sugli scaffali fino al 20 marzo e chi l’ha acquistato può riconsegnarlo ottenendo un rimborso. Se non ci sono allergie alle uova, il consumo del petto di pollo non presenta rischi; tuttavia, l’ingestione accidentale di tracce di uova può causare reazioni allergiche in persone sensibili, con sintomi che variano da lievi irritazioni a serie difficoltà respiratorie. È essenziale prestare attenzione alle etichette e ai richiami alimentari, poiché anche piccolissime quantità di allergene possono risultare pericolose per chi soffre di allergie. In caso di esposizione, gli allergici dovrebbero avere sempre a disposizione farmaci di emergenza.