Richiamo di Patè di Olive per Rischio Fisico: Possibile Presenza di Noccioli

Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro di tre marchi di patè di olive a causa di un potenziale rischio fisico, specificamente la possibile presenza di frammenti di noccioli di olive. Si consiglia ai consumatori di non mangiare i prodotti interessati e di restituirli al punto vendita. Di solito, una volta riportati nei supermercati, si ha la possibilità di effettuare un cambio merce o di ricevere un rimborso. È importante notare che il richiamo riguarda solo i lotti specificati; pertanto, tutti gli altri lotti non sono coinvolti e possono essere consumati in sicurezza, a meno di ulteriori indicazioni da parte delle autorità competenti.

I tre marchi coinvolti nel ritiro sono:

1. Patè di olive taggiasche a marchio Pam e Panorama: interessati i lotti L.071124 e L.271124, nelle confezioni da 180 grammi.

2. Patè di olive taggiasche a marchio Il viaggiator goloso: i lotti richiamati sono L.201124 e L.271124, sempre per il formato da 180 grammi.

3. Patè di olive taggiasche a marchio Primia – Percorsi di gusto: i lotti coinvolti includono L.071124, L.271124 e L.031224, per confezioni da 180 grammi.

Tutti questi patè sono stati prodotti dalla ditta Fratelli Merano di Lucinasco, in provincia di Imperia. L’indicazione di “rischio fisico” fa riferimento alla possibile presenza di oggetti indesiderati, in questo caso i noccioli di olive, che potrebbero essere accidentalmente ingeriti. Nel peggiore dei casi, ciò potrebbe comportare rischi per la salute, come ostruzioni delle vie aeree, o danni ai denti durante la masticazione di un nocciolo.

I supermercati hanno già provveduto a rimuovere i lotti coinvolti dai loro scaffali, quindi il rischio di acquisto per errore è stato minimizzato. Il Ministero della Salute continuerà a monitorare la situazione e fornirà aggiornamenti e indicazioni nel caso in cui vi siano ulteriori sviluppi.