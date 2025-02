Richiamo di Migliaia di Veicoli Renault in Francia per Problemi al Sistema di Avvio

Renault ha avviato un richiamo di oltre 15.000 veicoli in Francia, specificamente i modelli R5 e Alpine, a causa di un problema riscontrato nel sistema d’avvio. La casa automobilistica ha identificato un potenziale difetto che potrebbe compromettere la funzionalità del sistema di accensione, rendendo impossibile avviare i veicoli. Il richiamo riguarda veicoli prodotti tra il 2021 e il 2023. Renault ha già informato i proprietari e ha invitato a recarsi presso i concessionari autorizzati per eseguire le necessarie riparazioni senza alcun costo. Questo provvedimento si inscrive nell’ambito di un impegno più ampio da parte dell’azienda per garantire la sicurezza e l’affidabilità dei suoi veicoli. Renault ha sottolineato che il guasto al sistema d’avvio non rappresenta un pericolo immediato per la sicurezza stradale, ma ha ritenuto opportuno agire prontamente per risolvere il problema e mantenere la fiducia dei clienti. I proprietari sono stati avvisati tramite comunicazioni ufficiali e possono contare su un’assistenza adeguata da parte della rete autorizzata Renault.