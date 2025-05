Richiamo di Latte per Contaminazione: 7 Marchi Coinvolti e Confezioni Ritirate

L’allerta è stata emessa dopo il ritiro di vari lotti di latte intero pastorizzato ad alta temperatura, prodotto a Vicenza, distribuito in vari supermercati in Italia. Il ritiro è stato disposto per la possibile presenza di corpi estranei, in particolare residui di gomma, derivanti da una guarnizione danneggiata nello stabilimento Centrale del Latte d’Italia S.p.A, coinvolgendo sette marchi diversi. Agostino Macrì, esperto di sicurezza alimentare, ha evidenziato i rischi attuali.

Il primo richiamo ha riguardato i marchi Polenghi Lombardo, Mukki e Latteria Soresina, con scadenze fissate per il 15 e 16 maggio 2025. Supermercati e catene di distribuzione hanno avvisato i consumatori di restituire il prodotto per un rimborso o sostituzione. Successivamente, un secondo richiamo è stato confermato dal Ministero della Salute per latte venduto dai marchi Latte Verona, Fior di Maso, Giglio e Cappuccino Lovers, anch’essi prodotti a Vicenza.

La motivazione del richiamo è la salvaguardia della salute alimentare, anche se non sono state segnalate criticità. Mastrolia, presidente del Gruppo NewPrinces, ha rassicurato che eventuali residui di gomma sono di dimensioni inferiori al millimetro e non hanno provocato danni alla salute. Macrì sottolinea l’importanza di controlli rigorosi nella produzione alimentare e il dovere dei produttori di garantire la sicurezza.

Il latte deve sempre essere verificato, soprattutto in caso di anomalie nel processo produttivo. Anche i consumatori sono invitati a controllare le date di scadenza e a restituire prodotti potenzialmente contaminati. Va osservato che tutte le normative sono orientate a garantire la sicurezza alimentare dei cittadini.