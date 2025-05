Richiamo di Latte: lotti con alterazione colore e pH

Un lotto di latte parzialmente scremato a marchio Basko è stato ritirato dai supermercati in seguito a segnalazioni di malessere da parte di un consumatore. Il Ministero della Salute ha comunicato che il lotto interessato presenta anomalie nel colore e nel pH.

Il richiamo è stato annunciato dalla catena di supermercati Basko il 15 maggio e confermato il giorno successivo dal Ministero nella sua sezione dedicata ai richiami alimentari. Sono coinvolte confezioni di latte parzialmente scremato prodotto nell’ambito del progetto “Qualità & Tutela dei Territori”, con scadenza fissata al 23 maggio 2025.

Il prodotto oggetto del richiamo è stato prodotto da G. Alberti & C. nello stabilimento di Pontedassio, in Provincia di Imperia. I cartoni da un litro di latte pastorizzato ad alte temperature sono stati ritirati dal mercato come misura precauzionale. L’ASL competente ha avviato le verifiche necessarie per chiarire le cause del problema.

Il Ministero non ha fornito specifiche indicazioni per i consumatori, ma ha raccomandato di non consumare il latte. Chi possiede confezioni del lotto ritirato può restituirle al punto vendita per ricevere un rimborso o una sostituzione.

